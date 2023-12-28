В Тамбовской области госпитализировали 7 детей, следовавших поездом в Джанкой

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Семь детей, следовавших поездом Москва – Симферополь, госпитализировали в Тамбовской области, у них выявили грипп А. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"Сообщалось, что у некоторых детей недомогание и повышенная температура. После осмотра было принято решение 7 детей госпитализировать в местную больницу, остальные пассажиры продолжили свой путь", – говорится в сообщении.

В настоящее время ребята находятся в стационаре, им предоставили необходимое лечение. Врачи оценили состояние детей как удовлетворительное.

В Роспотребнадзоре добавили, что в пути следования было начато эстафетное сопровождение, за несовершеннолетними в поезде установлено пристальное медицинское наблюдение.

Ранее утром 28 декабря стало известно, что у 10 детей, которые ехали в Джанкой, выявили признаки ОРВИ и повышенную температуру. Бригада врачей и специалистов Роспотребнадзора встретила ребят на станции Мичуринск-Уральский в Тамбовской области.

Медики осмотрели группу из 250 детей и 45 сопровождающих. Врачи решили направить 10 детей в Тамбовскую детскую клиническую больницу для дополнительного обследования.

Московский Депздрав сообщил о снижении роста заболеваемости ОРВИ