Синоптик пообещал сугробы до 40 см в Московском регионе в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В новогоднюю ночь москвичей ждет скандинавская еврозима. Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, и москвичей, и жителей Подмосковья в ночь с 31 декабря на 1 января ожидает облачная погода, пройдет небольшой снегопад. Ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Температура воздуха в столице установится в пределах -2...-4 градусов. Атмосферное давление упадет до 738 миллиметров ртутного столба.

"Высота снежного покрова в Москве составит 25–28 сантиметров, это почти в полтора раза больше нормы. По области цифра будет варьироваться от 23 сантиметров на западе и до 40 сантиметров – на востоке", – подчеркнул синоптик.

Тишковец отметил, что в столицу придет настоящая зимняя сказка.

Согласно прогнозам, в январе температурный фон будет немного колебаться. В ночные часы температура воздуха будет составлять -12 градусов, днем воздух будет прогреваться до -6,3. При этом ожидается, что в январе выпадет 40–45 миллиметров осадков.

"Второй месяц зимы будет соответствовать прошедшему месяцу, декабрю, который был с бодрящими морозами, снегопадами, сугробами. В этом смысле январь не подкачает. Январь будет радовать зимними метеорологическими условиями", – добавил Тишковец.

Также он пообещал москвичам крещенские морозы.

"Январь будет заключительным месяцем с настоящей русской зимой. Февраль будет достаточно оттепельный с большим превышением температур, с передачей теплой эстафеты марту. Зима начнет сдуваться. Весна начнется раньше обычных климатических сроков", – заключил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что почти на всей территории страны в январе ожидаются отрицательные температуры, в связи с чем прогностическая карта будет окрашена в бледно-голубой цвет.

Синоптик подчеркнул, что температура будет около нормы. Значения выше многолетних ожидаются только на юго-востоке европейской части страны.

