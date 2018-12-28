Лед в водоемах ТиНАО достиг 30 см в толщину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На водоемах ТиНАО зафиксирован самый толстый лед в Москве. Об этом сообщил начальник отдела мониторинга и предупреждения ЧС на водных объектах ГКУ "МГПСС" Герман Серегин.

"Самый тонкий лед на Москве-реке в районе Крымского моста и на Воробьевской набережной – 3 сантиметра. Самый толстый лед на Большом Садовом пруду (САО), Борисовских прудах (ЮАО) и озере Школьное (ЗелАО) – 28 сантиметров, а так же на водоемах ТиНАО – до 30 сантиметров", – сказал Серегин, уточнив, что толщину льда замеряли каждые сутки.

Он также предупредил москвичей, что запрещено выходить на лед в период замерзания водоемов и в местах, где выставлены знаки безопасности. Пользоваться площадками для катания на коньках можно после проверки прочности льда. Для этих целей лед должен быть толще 12 сантиметров. Массовое катание допустимо только при толщине минимум 25 сантиметров.

Прибрежную территорию и акваторию Москвы-реки патрулируют на снегоболотоходах и снегоходах. В распоряжении спасателей есть 10 видов этого транспорта. МЧС контролирует ситуацию в популярных местах зимнего отдыха – в Строгинской пойме, Серебряном бору, ТиНАО.