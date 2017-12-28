Погода в новогоднюю ночь в Москве будет по-апрельски теплой

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Погода в ночь с 31 на 1 января в столичном регионе будет по-апрельски теплой, сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в новогоднюю ночь ожидается от минус 2 до плюс 2 градусов. Это на 9 градусов выше нормы, такая аномалия наблюдается весь предновогодний период, подчеркнул он.

"Данный прогноз точный и уверенный, такой температурный фон больше соответствует первым числам апреля", – цитирует Вильфанда Агентство "Москва".

Синоптик объяснил, что такая погода связана с теплым воздухом, который сформировался над югом Атлантического океана, а затем перенесся через Средиземное море, а после – в Центральный федеральный округ России.

Он также рассказал, что в городе ожидается гололедица, ветер будет несильным, а вид осадков будет зависеть от температурного фона.

"Если около 0 или плюс 2 – мокрый снежок. И это беспокоит москвичей, но спрогнозировать точнее можно будет, наверное, только за двое суток. Покроется ли при этом земля снегом? Нет. А снег, который уже выпал, растает уже второй раз за декабрь", – заключил Вильфанд.