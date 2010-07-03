Москва 24: вручение премии зрительских симпатий "Звезда Театрала"

Фото: предоставлено организаторами
2 декабря в театре имени Вахтангова состоится XII торжественная церемония вручения ежегодной премии зрительских симпатий "Звезда Театрала". Это единственная в России награда, лауреатов которой выбирает многотысячная аудитория. Зрители выбирают лучшие премьерные работы, артистов и режиссеров в семнадцати номинациях.
Среди претендентов на "Звезду Театрала" Андрей Кончаловский, Константин Райкин, Дмитрий Крымов, Кирилл Серебренников, Нелли Уварова, Александр Петров, Евгений Цыганов и другие.
Смотрите трансляцию церемонии 2 декабря в 20:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.