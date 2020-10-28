В Госдуме предложили вернуть в армию буденовки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России предложили вернуть буденовки в армию. Соответствующее обращение направил депутат Госдумы Виталий Милонов главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, передает News.ru.

Парламентарий отметил, что внешний облик российского солдата должен подчеркиваться не только практичным обмундированием, но и тем, которое имеет связь с воинской славой. Милонов подчеркнул, что подобные элементы формы не должны оцениваться с точки зрения политической конъюнктуры.

Он привел пример, что три полоски на гюйсе моряки носили как в дореволюционные, так и в советские и в нынешние времена. Милонов отметил, что таким образом демонстрируется преемственность поколений и ратной славы армии.

"К сожалению, некоторые славные и легендарные элементы отечественной военной формы несправедливо забыты. Например, известная буденовка, на образе которой были воспитаны многие поколения советских детей и подростков. Более того, буденовка до сих пор хорошо узнается по всему миру и является неофициальным символом российской армии", – подчеркнул Милонов.

Он напомнил, что многие военные победы были одержаны именно в период ношения буденовки. В связи с этим депутат предложил найти ее применение в современных конных или церемониальных частях вооруженных сил.

"Данный шаг продемонстрирует связь эпох и поможет делу патриотического воспитания молодежи", – заявил депутат.

Ранее сообщалось, что военную мощь РФ посчитали максимальной со времен холодной войны. Специалисты лондонского Международного института стратегических исследований заявили, что на оценку повлияли успехи в модернизации ядерного потенциала, а также Воздушно-космических сил. Кроме того, учитывался высокий уровень боеготовности сухопутных войск.