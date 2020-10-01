Военную мощь РФ посчитали максимальной со времен холодной войны

01 октября, 12:30
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вооруженные силы Российской Федерации в настоящий момент на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны. Об этом сообщается в докладе лондонского Международного института стратегических исследований.
Документ получил название "Модернизация российских Вооруженных сил: оценка". В нем говорится, что за десятилетие инвестиций и реформ армия России стала более профессиональной. Подчеркивается также оснащение вооруженных сил страны.
В исследовании заявили, что на оценку повлияли успехи в модернизации ядерного потенциала, а также Воздушно-космических сил. Кроме того, учитывался высокий уровень боеготовности сухопутных войск.
"Сегодня российские Вооруженные силы превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его или угрозу его применения", – обращают внимание авторы доклада.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. Отмечается, что на военную службу в октябре – декабре 2020 года будут призваны 128 тысяч человек.
В августе финал танкового биатлона прошел в рамках форума "Армия-2020".
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