Милонов призвал наказывать сайты знакомств за предложения провести время за деньги

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает ввести ответственность для тех пользователей сайтов знакомств, которые предлагают провести досуг на возмездной основе. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Организаторы сайтов должны отвечать за содержание, потому что любой человек, который туда приходит, моментально подвергается опасности со стороны проституции и содержанок. Нужно ввести ответственность для женщин и мужчин, которые предлагают на возмездной основе провести время. Нужно при помощи алгоритмов отслеживания выявлять всех желающих заработать одним местом", – заявил Милонов.

Депутат считает также необходимым уменьшить количество сайтов знакомств, оставив только те площадки, создатели которых ценили бы свою репутацию и дорожили своим статусом. По его словам, знакомить молодых людей могут и молодежные партийные организации.

"Они могли бы спокойно взять на себя это и знакомить друг с другом молодых партийных активистов. Они могли бы помогать находить людей для создании семьи, я думаю, они бы с удовольствием подключились к этому", – заключил депутат.

Ранее ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова заявила, что при знакомстве на просторах интернета люди могут долго откладывать встречу вживую. По ее словам, при общении с человеком в социальной сети, сервисе знакомств лучше сразу понять, готов ли он к встрече. Телеведущая посоветовала прекращать общение, если не удалось договориться о встрече более трех раз.

Психолог Юлия Челышева, в свою очередь, рекомендовала изучать страницы собеседников перед знакомством в соцсетях. По ее словам, следует встревожиться, если незнакомец плохо говорит на русском языке, в его общении присутствуют ошибки и неточности.

