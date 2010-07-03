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Общество

12:31

В Минкомсвязи пообещали не допустить сбои в телевещании "Останкино"

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что перебоев в вещании телецентра "Останкино" не будет. Ведомство контролирует ситуацию, сообщает РИА Новости.

Сейчас руководство телецентра пытается решить проблему с долгами Первого канала в досудебном порядке.

Ранее гендиректор "Останкино" Михаил Шубин в видеообращении рассказал о финансовых трудностях, которые телецентр испытывает из-за задолженностей Первого канала. По его словам, телецентр потерял почти треть доходов и будет вынужден сократить штат. Под угрозой оказалась и техническая работа. Возможные сбои в эфире могут затронуть сразу несколько каналов. Среди них НТВ, "Матч ТВ", "Общественное телевидение России" (ОТР) и Первый канал.

В свою очередь в пресс-службе Первого канала заверили, что все долги будут выплачены в соответствии с договорными обязательствами.

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