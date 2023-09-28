Синоптик пообещал москвичам июньскую погоду 28 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Воздух в Москве 28 сентября прогреется до климатической нормы июня, температура будет выше положенных показателей на 7–8 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его словам, в четверг синоптическая карта Москвы и области будет определяться северной периферией антициклона. В этой связи бабье лето продолжится.

Так, 28 сентября будет малооблачно и без осадков. В столице столбики термометров покажут 21–23 градуса, в области – 19–24 градуса. Ветер ожидается юго-западный с порывами до 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Тишковец добавил, что такая погода продержится в Москве еще три дня, а уже 1 октября в город вернется настоящая осень.

"У нас осталось три дня бабьего лета, после чего ожидается погружение в обычную октябрьскую осень. Теплый сентябрь передаст эстафету осени", – заключил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что погода в Москве резко переменится в предстоящие выходные. Ближайшие дни будут аномально теплыми – температура поднимется выше 20 градусов. Однако в конце недели в столице прогнозируется похолодание и дожди, добавил он.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 28 сентября