Расходы на новогоднюю елку в Кремле увеличатся на 32 млн руб в 2023 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расходы на проведение общероссийской новогодней елки в Кремле в 2023 году увеличатся на 32 миллиона рублей, сообщается в проекте бюджета РФ на 2023 и плановые 2024–2025 годы.

В 2024 году бюджетные ассигнования увеличатся на 34,7 миллиона рублей, а в 2025 году – на 39,9 миллиона.

Ранее правительство РФ направило в Госдуму проект федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

В ГД внесли законопроект об установлении МРОТ в размере 16 242 рублей в следующем году. Таким образом, уровень МРОТ превысит на 4% прожиточный минимум трудоспособного населения, а его соотношение к медианной зарплате за 2021 год составит 45,9%.

Как отметили авторы документа, данная законодательная инициатива позволит повысить заработную плату около 3,5 миллиона работникам.

Правительство России утвердило ускоренное повышение МРОТ

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