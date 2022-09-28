Эксперт объяснила популярность киноа у приверженцев ЗОЖ

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Киноа благодаря пользе для организма сейчас является очень популярным продуктом у приверженцев здорового образа жизни. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елену Соломатину.

"Этот продукт сейчас стал очень модным. Он не содержит глютена, имеет очень высокую питательную ценность и долго поддерживает чувство сытости. Содержит много белка, калия, кальция, клетчатки и очень много фосфора", – прокомментировала диетолог.

По ее словам, число фосфора в киноа может конкурировать с количеством подобного микроэлемента в рыбе. Кроме того, подчеркнула она, у данного продукта низкий гликемический индекс.

Врач отметила, что единственный минус киноа заключается в высокой цене. Киноа в два раза дороже гречки. Культуру не выращивают в России, поделилась Соломатина, от этого много средств уходит на логистику и рекламу.

"Если вы можете финансово позволить его покупку, приобретайте его. Если нет, замените его гречкой или бурым рисом, которые близки к киноа по составу", – заключила Соломатина.

Ранее бренд-шеф кафе "Хлеб Насущный" Евгений Василенко рассказал, что известная в гастрономических кругах Ближнего Востока крупа фрике является полезным продуктом. По его мнению, продукт может обрести популярность среди россиян.

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