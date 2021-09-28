В Испании начали убирать социальную рекламу с упоминанием русских девушек

17:34
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Испанская организация Nueva Vida начала убирать с улиц посвященную проблеме проституции социальную рекламу, в которой упоминаются русские девушки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.
"Уже начали убирать плакаты, не могу подтвердить, были ли убраны все", – отметил собеседник агентства, а также добавил, что от имени главы Nueva Vida было распространено заявление с извинениями из-за сложившейся ситуации.
Ранее в рамках кампании по привлечению внимания к проблеме проституции в Испании появились рекламные баннеры, представляющие собой меню с ценами на девушек с русскими именами.
В посольстве РФ назвали акцию недопустимой и связались с различными ведомствами королевства, указанными на сайте Nueva Vida в качестве ее попечителей, и потребовали принять срочные меры по ликвидации баннеров и дальнейшего недопущения подобных выходок.
Ситуация возмутила русскоязычную диаспору и юристов. Так, адвокат Олег Губарев отметил, что своей акцией Nueva Vida "дали проституции гражданство", и потребовал от организации извиниться перед русскими.
Посольство РФ в Испании встало на защиту чести русских девушек
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