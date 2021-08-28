В России выявили 19 492 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 19 492 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 1 300 (6,7%) случаев болезни проходит без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На Москву пришлось 1 498 случаев, на Санкт-Петербург – 1 406, на Московскую область – 849, на Свердловскую область – 525, на Ростовскую область – 487, на Пермский край – 473, на Воронежскую область – 466, на Красноярский край – 440.

Всего в России зарегистрирован 6 863 541 случай коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,1%, Республике Алтай – 0,17%, Республике Бурятия – 0,18%.

За последние сутки в РФ подтверждено 799 смертей, за весь период пандемии в стране умерли 180 840 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 19 411 человек, за все время – 6 131 446.

Ранее сообщалось, что серьезные последствия могут возникнуть у человека и после легкой формы COVID-19. При проникновении вируса в организм через нос пациент может столкнуться с поражением центральной нервной системы. Это случится после того, как инфекция пройдет через обонятельный нерв.

