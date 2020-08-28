В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ примут участие более тысячи человек

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ в этом году примут участие более тысячи человек, рассказали организаторы соревнований.

Отмечается, что спортсмены из России представят 31 регион. Соревнования пройдут на Гребном канале в Крылатском с 28 по 30 августа.

По словам чемпиона мира по гребле среди мастеров Александра Агеева, на состязаниях будет представлен совершенно новый формат, который ранее не встречался на других стартах.

"И не стоить забывать про самый большой призовой фонд в мире. Это не только соревнования, не только спорт, но еще и атмосфера. В этом году у нас рекордное количество участников – 1 тысяча 213 человек зарегистрировано", – сказал Агеев.

Соревнования будут включать в себя гонку "Суперфорс", которая пройдет на длинных дистанциях в 650 метров. Также запланирована гонка экипажей.

Ранее в столице прошел Кубок президента по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходили в 12 олимпийских и девяти неолимпийских видах программ. Кроме того, на Кубке проводился отбор на чемпионат Европы в экипажах.