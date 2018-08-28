Вторую в Москве "Клинику памяти" для пожилых людей откроют 29 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

"Клинику памяти" для оказания комплексной психиатрической, психологической и социореабилитационной помощи гражданам с расстройствами позднего возраста откроют 29 августа.

Клиника появится на базе городской поликлиники №191 на улице Первомайская. Пациентам бесплатно помогут улучшить свою память, научиться мерам профилактики дальнейших нарушений, сохранить и развить когнитивные функции и навыки самообслуживания.

Для пациентов и их родственников пройдут разнообразные тренинги, разработанные с учетом современных научных достижений в психиатрии и психотерапии.

Первую "Клинику памяти" для оказания помощи пожилым пациентам с начальными явлениями когнитивных нарушений открыли в Москве в 2017 году на улице Палиха, дом № 3, строение 3.