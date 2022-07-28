Грешно священнику иметь Maybach – победитель "Голоса" отец Фотий

Фото: Москва 24
Для священника иметь автомобиль Maybach – грех. Об этом победитель проекта "Голос", иеромонах Фотий заявил в интервью проекту Москвы 24 "Историс. Откройте, Давид".
"Думаю, что да (грех. – Прим. ред.). Если только ему (священнику. – Прим. ред.) кто-то его не подарил. Ну а если ему его подарили, надо так ездить аккуратно, чтоб никто даже не знал, что ты священник (то есть если ты с крестом в рясе выйдешь из Maybach)", – объяснил отец Фотий.
По его словам, подобным поведением священнослужитель может спровоцировать "справедливое негодование людей" и тем самым "ввести их в грех". При этом если священника везет водитель, то это не должно вызывать у людей "вообще никаких вопросов". "Ну мало ли, ну вот приставили к нему водителя, и он на бизнес-классе, вот таком вот премиум-классе, да, ездит на заднем сиденье. Если ты сам за рулем, сложно тебе будет людям доказать, что ты действительно достоин", – добавил отец Фотий.
"Люди заблуждаются, думая, что церковь – это только свечки, патриарх Кирилл и пропаганда". Давид Виннер провел день со священнослужителем, победителем шоу "Голос", отцом Фотием. Как ему удается совмещать карьеру певца и служение церкви? Почему лишний вес – это грех, и можно ли заниматься йогой? Что отец Фотий думает о современном театре, постановках Богомолова, мемах на религиозную тему, юморе Урганта и Бузовой? Можно ли прощать звездам "танцы на кресте"? Грех ли пить вино? И как каждому человеку научиться искусству – любить?
Смотрите полное интервью иеромонаха Фотия в проекте "Историс. Откройте, Давид".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: