Грешно священнику иметь Maybach – победитель "Голоса" отец Фотий

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Для священника иметь автомобиль Maybach – грех. Об этом победитель проекта "Голос", иеромонах Фотий заявил в интервью проекту Москвы 24 "Историс. Откройте, Давид".

"Думаю, что да (грех. – Прим. ред.). Если только ему (священнику. – Прим. ред.) кто-то его не подарил. Ну а если ему его подарили, надо так ездить аккуратно, чтоб никто даже не знал, что ты священник (то есть если ты с крестом в рясе выйдешь из Maybach)", – объяснил отец Фотий.

По его словам, подобным поведением священнослужитель может спровоцировать "справедливое негодование людей" и тем самым "ввести их в грех". При этом если священника везет водитель, то это не должно вызывать у людей "вообще никаких вопросов". "Ну мало ли, ну вот приставили к нему водителя, и он на бизнес-классе, вот таком вот премиум-классе, да, ездит на заднем сиденье. Если ты сам за рулем, сложно тебе будет людям доказать, что ты действительно достоин", – добавил отец Фотий.

"Люди заблуждаются, думая, что церковь – это только свечки, патриарх Кирилл и пропаганда". Давид Виннер провел день со священнослужителем, победителем шоу "Голос", отцом Фотием. Как ему удается совмещать карьеру певца и служение церкви? Почему лишний вес – это грех, и можно ли заниматься йогой? Что отец Фотий думает о современном театре, постановках Богомолова, мемах на религиозную тему, юморе Урганта и Бузовой? Можно ли прощать звездам "танцы на кресте"? Грех ли пить вино? И как каждому человеку научиться искусству – любить?

Смотрите полное интервью иеромонаха Фотия в проекте "Историс. Откройте, Давид".