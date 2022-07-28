Православному человеку нужно встать и уйти с Богомолова – победитель "Голоса" отец Фотий

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Православному человеку, который случайно попал на спектакль Богомолова, нужно встать и уйти. Об этом победитель проекта "Голос", иеромонах Фотий заявил в интервью проекту Москвы 24 "Историс. Откройте, Давид".

"А зачем продолжать смотреть на то, что противно твоей душе? И я думаю, что будет показательным именно для устроителя, организаторов и авторов этого спектакля то, что люди встают и уходят", – считает он.

"Люди заблуждаются, думая, что церковь – это только свечки, патриарх Кирилл и пропаганда". Давид Виннер провел день со священнослужителем, победителем шоу "Голос", отцом Фотием. Как ему удается совмещать карьеру певца и служение церкви? Почему лишний вес – это грех, и можно ли заниматься йогой? Что отец Фотий думает о современном театре, постановках Богомолова, мемах на религиозную тему, юморе Урганта и Бузовой? Можно ли прощать звездам "танцы на кресте"? Грех ли пить вино? И как каждому человеку научиться искусству – любить?

Смотрите полное интервью иеромонаха Фотия в проекте Москвы 24 "Историс. Откройте, Давид".