Москвичей ожидает последний теплый день перед резким похолоданием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Переменная облачность и 25 градусов тепла ожидают жителей столицы в последний день уходящей недели. В некоторых районах города пройдут небольшие кратковременные дожди. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 23-25 градусов тепла. Ветер северный 6-11 метров в секунду", – сообщили на портале.
Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха сохранится в значении 40 процентов.
Синоптики отмечают, что уже завтра в столицу придет аномальный холод. Ожидается, что столбики термометров понизятся сразу на 10 градусов. Кроме того, сохранится высокая вероятность дождей.
Специалисты отмечают, что похолодание может побить температурный рекорд 1977 года. Именно тогда в эти дни были зафиксированы самые низкие температурные показатели. 30 и 31 июля 1977 года температура в столице составила +7...+7,5 градуса.
Аномальный холод придет в Москву после рекордной жары
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