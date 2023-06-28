Коуч призвала родителей не приставать к детям с учебой на каникулах

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Всем детям, как и любым взрослым, следует замедляться, а лето является тем самым временем, когда ребенок может отдыхать и лениться. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на мать 17 детей, женского коуча, автора курса "Взрослое родительство" Валентину Красникову.

По ее словам, у современных детей огромная нагрузка во время учебного года, в связи с чем они имеют полное право как минимум на два месяца забыть о школе. Коуч рассказала, что лень представляет собой защитную функцию организма от перегрузки.

"Если ребенок не хочет учиться на каникулах, отпустите контроль, дайте ему свободу и отдых. Самая большая ошибка современных родителей в том, что они путают образовательную стратегию с воспитательной и рассчитывают на то, что образование заменит характер", – поделилась Красникова.

Она рекомендовала не грузить детей полезными с точки зрения родителей занятиями. Лучше всего будет дать им возможность посвятить время тому, чтобы узнать, чего на самом деле хочет ребенок. Она отметила, что именно в моменты лени дети начинают заниматься тем, чем хотят. И это очень важно, подчеркнула эксперт.

Красникова выразила уверенность, что ради любимого дела ребенок в будущем будет готов преодолеть свою лень. А родителям следует поддерживать с детьми контакт, а также чутко реагировать на их желания. Вместе с этим она призвала не превращать лето из отдыха в пытку.

Ранее психолог Эльмира Мифтахова заявила, что дети, которых заставляют учиться в летние каникулы, могут быстро выгореть к началу учебного года. Эксперт отметила, что если ребенку следует подтянуть знания по какой-либо дисциплине, то следует подходить к этому вопросу в индивидуальном порядке.

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