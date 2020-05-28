Стартует заявочная кампания на соискание премии имени Николая Островского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве 1 июня стартует заявочная кампания на соискание премий имени Николая Островского. На нее могут претендовать москвичи с ограниченными возможностями здоровья, а также те, кто оказывает поддержку людям с инвалидностью, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 1 сентября включительно на сайте или по адресу: улица Тверская, 14. Заявки будут приниматься каждый понедельник с 10:00 до 15:00 часов.

Премии мэра Москвы имени Николая Островского присуждают за выдающиеся достижения в области культуры, а также за существенный вклад в создание условий для всестороннего развития людей с инвалидностью в искусстве. Премию вручают за выдающиеся достижения в изобразительном и исполнительном искусстве, литературе и публицистике, в области дизайна и моды, за стойкость, духовные силы и значительные достижения в различных сферах жизнедеятельности.

Также премия присуждается за популяризацию здорового образа жизни, жизненного подвига и творчества писателя Николая Островского, за активную деятельность в области организации совместного отдыха детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья в среде сверстников, не имеющих таких ограничений.

Также премию вручают в номинациях "За существенный вклад в создание условий для всестороннего развития людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере культуры и искусства" и "За активную общественную деятельность в сфере поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья и признания их достижений".

Победителей определит конкурсная комиссия, в которую входят деятели культуры и искусства, участники общественных организаций по защите прав и законных интересов лиц с ограниченными возможностями здоровья. Результаты конкурса объявят накануне Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря.

Каждый победитель получит диплом, нагрудный знак и настольную медаль, а также денежную премию в размере 150 тысяч рублей. В прошлом году на конкурс на соискание премий были поданы 56 заявок.

Ранее сообщалось, что столичные власти выделят субсидии на поддержку социального предпринимательства. Средства пойдут на оборудование и компенсацию части затрат на оплату коммунальных услуг.