Спасший ребенка в Париже малиец получит французское гражданство

Фото: Pool Thibault/Camus/AP

Выходцу из Мали, спасшему четырехлетнего ребенка в Париже, дадут французское гражданство. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РИА Новости.

Гассама спас жизнь ребенку вечером 26 мая в 18-м округе Парижа. Он увидел мальчика, который свисал с парапета балкона четвертого этажа, за несколько секунд вскарабкался на пятый этаж и спас ребенка. Один из прохожих снял это на видео и выложил в сеть. Ролик набрал миллионы просмотров.

Макрон встретился с Гассамой в Елисейскойм дворце. Президент поблагодарил его за смелый поступок и вручил почетную грамоту.

Гассаму уже поблагодарил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво. Сообщается, что молодой человек также получит работу спасателя.

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