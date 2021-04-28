Ученые рассказали о пользе сплетен

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Исследователи из Дартмутского колледжа в США выяснили, что сплетни помогают наладить социальные связи и расширить картину мира благодаря опыту других людей, сообщает "Вечерняя Москва".

Понять, как сплетни помогают установить взаимодоверие между людьми, ученые смогли в ходе эксперимента. Во время игры, участники которой разделились на две группы, создавалось противоречие между совместным и эгоистичным поведением. При этом игроки получали информацию дозированно и могли следить за поведением лишь нескольких других участников из своей группы.

Таким образом, сплетни – это не бессмысленная болтовня, но способ найти точки соприкосновения и смоделировать общую реальность. В этой реальности люди обмениваются информацией и оценивают чужие поступки, чтобы в дальнейшем достичь социально приемлемой модели поведения.

"Сплетни могут быть полезны, потому что они помогают людям учиться на опыте других, а также позволяют собеседникам сближаться во время общения", – заключили исследователи.

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