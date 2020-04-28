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Общество

16:08

В Нидерландах цветочные фермы сделали для туристов послание из тюльпанов

общество за рубежом

Фото: instagram.com/dutchdaffodils

В Нидерландах цветочные фермы сделали для туристов необычное послание из тюльпанов, сообщает издание Lonely Planet.

Ежегодно поля цветущих тюльпанов становились для жителей страны достопримечательностью. Тысячи туристов приезжали в Нидерланды, чтобы увидеть цветы разных оттенков и форм.

В этом году из-за коронавируса полюбоваться весенними растениями туристы не могут, но владельцы цветочных ферм решили сделать для любителей цветов необычный подарок в виде надписи из растений: "Увидимся в следующем году".

"Многие пользователи в соцсетях писали, что они хотели бы сейчас быть здесь. И мы решили отправить им необычное послание и сказать, что мы тоже по ним скучаем", – рассказала представитель одного из туроператоров Нинке Рингерсма.

Ранее сообщалось, что в этом году из-за коронавируса был закрыт крупнейший парк цветов в Нидерландах "Кекенхоф". Обычно он принимает порядка 1,5 миллиона посетителей в год во время цветения тюльпанов. Доход от сезона в среднем составлял 25 миллионов долларов.

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