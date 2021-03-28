В России выявили 9 088 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 9 088 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19. В 1 160 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

В Москве выявили 1 878 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 701, в Московской области – 610, в Нижегородской области – 286, в Ростовской области – 243.

Всего в РФ зарегистрировано 4 519 832 случаев COVID-19. Наименьшие темпы прироста отмечены в в Ненецком автономном округе, в Тыве, Магаданской области и Республике Алтай.

За сутки в РФ из-за COVID-19 умерли 336 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии скончались по России 97 740 человек.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 8 630 человек. За весь период выписан по России 4 139 128 человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия входит в тройку лидеров по числу проведенных тестов на COVID-19.

По ее словам, в настоящее время возможности диагностики постоянно развиваются. Например, уже сейчас внедряются экспресс-тесты, с помощью которых можно выявить коронавирус в течение 20 минут.

Также она отмечала, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может появиться к июлю – августу 2021 года. Голикова допустила, что такой иммунитет может сформироваться и в более короткие сроки при ускорении темпов вакцинации.