В СПЧ оценили ограничения для мигрантов в Якутии

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В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека прокомментировали резонансное постановление главы Якутии о мигрантах. По словам зампредседателя СПЧ Евгения Боброва, запрет законный.

"Это право главы субъекта федерации регулировать виды деятельности, в которых заняты мигранты", – рассказал ИА "НСН" Бобров.

Он отметил, что распоряжение будет распространяться на тех мигрантов, кто решит приехать в регион в будущем. "В Якутии работает мигрантов, дай бог, 150 человек. Ничего страшного если они поедут куда-то еще. Никто этого не заметит", – резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что глава Якутии Айсен Николаев запретил в 2019 году принимать иностранных граждан на работу в 33 сферах деятельности.

В частности, трудовых мигрантов, работающих по патентам, запретили принимать на работу на предприятия сельского хозяйства, торговли, строительства и общественного питания. Также им запрещено заниматься перевозкой пассажиров в общественном транспорте и такси.

Усилить работу с мигрантами власти решили после резонансного преступления в Якутске, когда выходца из Киргизии обвинили в похищении и изнасиловании женщины.

Аналогичные законопроекты ранее принимали в ряде регионов РФ. В 2016 году власти Новосибирской области "в целях обеспечения национальной безопасности" заметно ограничили круг профессий для трудовых мигрантов. Перечень специальностей, которые оказались недоступны для иностранцев, насчитывал 16 пунктов (учитель, водитель, бухгалтер, финансист, переводчик и другие). А в Челябинской области вводили ограничение для транспортных компаний.