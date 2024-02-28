Врач предостерегла россиян от использования соды во время изжоги

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Использование соды для лечения изжоги способно спровоцировать воспаление слизистой оболочки пищевода и образовать рубцовые изменения, которые приводят к раку. Об этом сообщает "Доктор 24" со ссылкой на заведующую отделением гастроэнтерологии Боткинской больницы и кандидата медицинских наук Оксану Левину.

Врач напомнила, что изжога является рефлюксной болезнью, когда происходит обратный заброс содержимого двенадцатиперстной кишки или желудка в пищевод. Слизистая пищевода покрыта плоским эпителием, который не приспособлен к щелочной среде двенадцатиперстной кишки и кислотности желудка.

В этой связи их попадание в эту часть пищеварительного канала провоцирует изжогу, уточнили в статье.

"Также рефлюкс может быть высоким и доходить до ротовой полости – это вызывает хронический кашель. К тому же из-за плохой работы или отсутствия клапана между пищеводом и желудком происходит спонтанное затекание желудочного сока", – говорится в сообщении.

Левина, говоря о самолечении, уточнила, что некоторые пытаются избавиться от изжоги с помощью соды. Она назвала этот подход неправильным и отметила, что рефлюкс может быть как кислым, так и щелочным. В последнем случае подобный метод не принесет положительного результата, указана врач.

При кислом рефлюксе сода успокаивает изжогу лишь на время с помощью защелачивания среды. Эксперт поделилась, что в органе находятся хеморецепторы, которые реагируют на pH желудка. Во время повышения среды до более щелочной они начинают вырабатывать больше кислоты, после чего изжога становится только сильнее.

Ранее врач-диетолог Анастасия Чижикова рассказала о продуктах, способных облегчить изжогу. В период обострения она рекомендовала принимать лекарства, однако "маскировать" проблему постоянно таким образом нельзя. Эксперт уточнила, что кисель и каши, особенно овсяная, льняная и рисовая, могут уменьшить дискомфорт.

"Доктор 24": как эффективно избавиться от изжоги