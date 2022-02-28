В центрах "Московского долголетия" создали более тысячи клубов по интересам

Фото: пресс-служба проекта "Московское долголетие"

Более тысячи клубов по интересам создали в центрах "Московского долголетия". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как отметила директор ГБУ "Московские социальные центры" Елена Громова, инициаторами и организаторами клубов и мероприятий центров "Московского долголетия" становятся сами горожане, поскольку одним из основных принципов работы проекта является самоорганизация.

Она добавила, что за время существования проекта москвичи старшего возраста создали более тысячи объединений, а лидеры из разных самоорганизованных клубов провели в центрах "Московского долголетия" свыше 40 тысяч мероприятий, половина из которых прошло в дистанционном формате.

"Важно, что один из основополагающих мотивов для многих посетителей – здоровый образ жизни, поэтому свыше 500 объединений, постоянными участниками которых стали более 9 тысяч человек, имеют ЗОЖ-направленность", – подчеркнула Громова.

Тысячным по счету объединением стал клуб бальных танцев "Два крыла", работающий на базе центра московского долголетия "Сокольники" под руководством Елены Христофоровой. Она отметила, что танцы являются отличным способом заряжаться позитивными эмоциями, энергией и поддерживать себя в форме в любом возрасте.

В настоящее время в Москве открыты более 20 клубных пространств. Первое из них заработало 2,5 года назад. Многие клубы собрали активисты, которых вдохновили успешные общегородские проекты.

Так, участники спортивных объединений встречаются на онлайн-тренировках проекта "Утренняя зарядка". Пользоваться смартфонами, планшетами и компьютерами представители старшего поколения учатся в рамках общегородского проекта "Освой гаджет".

Еженедельно активисты и лидеры клубов организовывают более 130 мероприятий в онлайн- и офлайн-форматах. Расписание встреч публикуется на сайте городского департамента труда и социальной защиты населения, портале "Я дома" и на страницах центров "Московского долголетия" в соцсетях.

Кроме того, москвичи старше 55 лет могут посещать любое из клубных пространств, вне зависимости от места жительства. Для участия в офлайн-мероприятиях необходимо иметь паспорт и QR-код.

Подробную информацию можно получить по телефону справочной службы департамента труда и социальной защиты населения +7 (495) 870-44-44.

Ранее сообщалось, что за 2021 год в столице открыли 14 центров "Московского долголетия", в этом году планируют открыть еще 50.