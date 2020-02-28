Трагическая история дорожного блока в Волгограде растрогала пользователей Сети

История дорожного блока в Волгограде растрогала пользователей интернета, передает телеканал Москва 24.

Камеры уличного наблюдения записали, что происходило с пластиковым блоком на проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда, который поставили утром на проезжую часть для прикрытия открытого люка.

На кадрах видно, как пластиковый блок постоянно уносит ветром, сбивают машины. От одного из столкновений барьер и вовсе разлетелся на части, пластиковые куски скинули в люк. Комментаторы назвали эту историю одной из самых печальных из всех увиденных.

Ранее жители столицы обнаружили в городе самый узкий пешеходный переход. Мини-зебра расположена на улице Маршала Катукова. Фотографии с ней уже выложены в социальную сеть.

В комментариях пользователи интернета предположили, что людей в этом месте бывает очень мало, поэтому дорожные рабочие решили сэкономить на краске и вместо стандартной разметки нарисовали узенькую полосатую тропинку.

