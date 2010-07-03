Национальная мясная ассоциация вступилась за пельмени после провальной проверки

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Отклонения по микробиологическим показателям, обнаруженные при проверке пельменей российского производства, могли произойти из-за невыполнения санитарных правил в полном объеме. Об этом в беседе с RT заявил замруководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Максим Синельников.

Ранее Роскачество проверило пельмени 48 торговых марок стоимостью от 90 до 640 рублей за килограмм. В 16 случаях были обнаружены отклонения по микробиологическим показателям. В продукции одной из марок нашли бактерии кишечной палочки, незаявленные ДНК свинины и повышенное количество жира.

"Это значит, что на каких-то предприятиях санитарные требования не выполнены в полном объеме. Несоблюдение температуры в цеху может привести к росту микрофлоры. Все показатели по микробиологии нейтрализуются при температуре выше 72 градусов", – отметил Синельников.

Что касается ДНК свинины, то данная проблема носит технический характер, указал эксперт. По его словам, в стране необходимо утвердить количественную методику, которая позволит определить качество продукции.

"Если содержание до 1% – это во всем мире считается технически неустранимой примесью, если больше – злостным нарушением", – резюмировал Синельников.

