Многодетная мать с пятью детьми может лишиться жилья

Многодетная мама с пятью детьми может лишиться жилья

Многодетная москвичка боится оказаться на улице с пятью детьми. Комнату в коммуналке, где они живут, продал бывший муж.

История Сусанны Камагиной больше похожа на бразильский сериал в российских реалиях. В 18 лет будущий муж украл ее из дома и увез за 500 километров от родной деревни – в эту самую комнату в Москве. В 19 лет девушка родила первого ребенка, в 20 – второго, в 22 – третьего. В этот момент супруг пристрастился к алкоголю и Сусанна подала на развод. В один из дней мужчина ее избил и изнасиловал на глазах у детей. За это попал в тюрьму на три года, а по возвращении продал комнату в коммуналке. Бывшей жене заявил: уезжай обратно туда, откуда украл.

Где сейчас жить с пятью детьми – женщина не знает. "Говорят, что нужно ехать в Курск. А в Курске в деревне ни садика, ни школы. Образования там детям, естественно, я не дам никакого", – рассказывает женщина. Связь с родителями она не поддерживает, так как те в свое время были против этого брака.

Бывший муж Артур (который и продал жилплощадь) уверен, что женщине есть, где остановиться. "Я в интернете просто копался, и ребенок узнал любовника – вот в чем дело. И сказал. Дети-то все рассказали – им по два годика было. И рассказывали, как маму целует этот любовник, как его зовут на самом деле, что он хороший и все дела", – рассказывает мужчина.

Сам бывший глава семейства, после продажи коммунальной квартиры, поселился в комнате площадью 6 квадратных метров.

Юристы говорят, что мужчина все сделал по закону. Прежде чем продать комнату, Сусанне предлагали несколько вариантов для проживания, но женщина отказалась.

"Ей были предложены альтернативные варианты. Это вариант зарегистрировать детей в другой квартире. Более того, предлагали в собственность комнату 18 квадратных метров по другому адресу в Москве или выплату в 1 миллион рублей", – объяснила юрист Галина Белик.

Вопрос о месте жительства Сусанны должен решиться 14 марта. По мнению специалистов, велика вероятность, что женщину заставят покинуть эту комнату.