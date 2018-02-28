В первых числах марта в России потеплеет на 10 градусов

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Пик холода в центре России миновал: в Москве в последние дни февраля температура опускалась до 24 градусов мороза, а в Подмосковье – до 30 градусов. С последнего дня зимы температура пойдет на повышение, пообещали синоптики.
Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину, уже 1 марта ночью будет 17–19 градусов мороза, днем 8–10 градусов. К 4 марта воздух по ночам будет прогреваться до 9–14 градусов, а днем – до 3–8 градусов мороза. Таким образом, ночные морозы ослабнут на 10 градусов.
В Брянской, Белгородской, Курской областях все же ожидается сильный снег, метель, гололед и ветер до 20 метров в секунду. Такого же характера погода будет на юге страны – в Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму, а также в республиках Северного Кавказа.
Циклон с осадками продвинется в сторону Москвы через Поволжье. Правда, к столице ему помешает приблизиться морозный антициклон, но небольшой снег в столице все же пройдет.
В Поволжье будет метельно и холодно: температура будет опускаться до -32 градусов, как в центральной России. В Новгородской области будет до -30 градусов. Аномально холодная погода придет в Тюменскую область – здесь будет на 10 градусов холоднее нормы. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях ожидается сильный снег с ветром до 22 метров в секунду. В республике Алтай ветер будет еще сильнее – до 25 метров в секунду, а температура составит 10–15 градусов мороза.
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