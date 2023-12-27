Более 100 случаев заболевания штаммом коронавируса JN.1 выявили в Индии

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В Индии выявили 109 случаев заболевания штаммом коронавируса JN.1. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

Медики заявили, что 36 случаев заболевания этим штаммом зафиксировали в штате Гуджарат, 34 – в Карнатаке, 14 – в Гоа, девять – в Махараштре. Еще шесть обнаружили в Керале, по четыре – в Раджастане и Тамилнаде, два – в Телангане.

В ведомстве добавили, что большинство пациентов сейчас находятся на домашней изоляции. Подвариант COVID-19 JN.1 – последний в списке распространяющихся вариантов. Он также был зафиксирован в США, Сингапуре и других странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в свою очередь, обратила внимание, что штамм быстро распространяется. Он был квалифицирован как вариант, который вызывает интерес. Всего за последние сутки в Индии зафиксировали 529 новых случаев заболевания коронавирусом. Число активных случаев составляет 4 093.

В субботу, 23 декабря, ВОЗ заявила, что число случаев заболевания COVID-19 в мире выросло на 52% за 28 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Всего было выявлено более 850 тысяч новых случаев. Число смертей в результате заболевания COVID-19 сократилось на 8%.

В начале декабря в России впервые с начала пандемии зафиксировали одновременный подъем заболеваемости COVID-19 и гриппом. Количество обратившихся к врачам граждан с симптомами респираторных заболеваний превысило 1 миллион человек.

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