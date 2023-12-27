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27 декабря, 13:55

Общество

Эксперт рассказала, как избавиться от рыбного запаха на руках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Есть несколько действенных способов, которые помогут эффективно избавиться от запаха рыбы с рук, среди них – использование лимонного сока. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на эксперта по домоводству Марину Рубенкову.

Лимонный сок представляет собой природный дезодорант, его следует выжать на руки и тщательно втереть, уточнила она. После этого нужно промыть руки теплой водой. Еще можно использовать уксус, добавила эксперт. Для устранения запаха следует смочить в средстве ватный диск и протереть им руки и поверхности, с которыми соприкасалась рыба.

По ее словам, сода также является эффективным средством для устранения запаха рыбы.

"Нужно смешать соду с небольшим количеством воды, чтобы она стала по консистенции как паста, и нанести ее на руки и рабочие поверхности. Оставьте на несколько минут, затем тщательно смойте теплой водой", – поделилась Рубенкова.

Не стоит пренебрегать и обычным твердым мылом, рассказала эксперт. Особое внимание при мытье им рук следует уделить промежуткам между пальцами. Вместе с тем Рубенкова рекомендовала использовать свежемолотый кофе. Его можно смешать с жидким мылом и использовать как скраб.

Рубенкова также посоветовала во время готовки рыбных блюд использовать перчатки, чтобы запах рыбы не въедался в руки.

Ранее специалист Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова рассказала, что срок годности новогодних салатов зависит от ингредиентов и наличия заправки. Держать их лучше при температуре не выше 2–4 градусов, но на практике чаще всего заправленные салаты стоят на столе при комнатной температуре несколько часов.

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