Диетолог назвала способы избежать переедания в новогодние праздники

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Чтобы не допустить переедания в праздники, необходимо составить сбалансированное меню и по мере подготовки новогоднего стола не забывать о приемах пищи. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на диетолога Евгению Белюгу.

Так, по ее словам, многие в предновогодней суете забывают полноценно позавтракать или пообедать, садясь за праздничный стол на голодный желудок. Эксперт отмечает, что такая практика людей вредна для организма, поскольку вечером будет сложно понять, когда человек насытится. Поэтому во избежание переедания необходимо позавтракать.

Кроме того, специалист порекомендовала пересмотреть меню на праздничный стол и составить его так, чтобы блюда были сбалансированными с учетом белков, жиров и углеводов.

"В меню можно включить как классические блюда, так и полезные. Например, из селедки под шубой и оливье лучше выбрать что-то одно, а второе заменить зеленым салатом, богатым клетчаткой", – подчеркнула Белюга.

По ее словам, простые блюда на праздничном столе можно сделать полезнее. Так, вместо майонеза можно использовать растительное масло, лимонный сок, уксус, горчицу.

"Отличной альтернативой бутербродам будет тарелка с мясными деликатесами или морепродуктами. Заменить картошку, рис и другие углеводные гарниры овощами или бобовыми (гречка, фасоль, нут, чечевица): они богаты витаминами, минералами и клетчаткой, необходимыми для организма", – добавила диетолог.

При этом врач предупредила, что все блюда стоит употреблять в меру: можно начать с небольшой порции одного из салатов, а после сделать перерыв. Более того, специалист указала на важность физической активности, которая помогает быстрее переваривать в ЖКТ пищу.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что для снижения калорийности салата селедка под шубой, являющегося распространенным блюдом на новогоднем столе, необходимо заменить стандартную селедку на малосоленую, а также использовать вместо майонеза сметану. Кроме того, она посоветовала картошку заменить яблоками.



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