Forbes составил рейтинг самых раскупаемых книг года

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

"Селфи с судьбой" Татьяны Устиновой и "Бабий ветер" Дины Рубиной стали лидерами рейтинга самых раскупаемых книг по версии журнала Forbes. В топ вошли новинки сезона, вышедшие с ноября 2016 года по 15 декабря 2017 года.

Продажи детектива Устиновой составили 81,1 тысячи экземпляров, романа Рубиной – 75,6 тысячи. На третьем списке топа оказалась книга Джоджо Мойес "Где живет счастье": в России купили 60,9 тысячи ее экземпляров. В рейтинг также попали "iPhuck 10" Виктора Пелевина и "Текст" Дмитрия Глуховского.

Из книг прошлых лет популярностью в магазинах продолжают пользоваться "Цветы для Элджерона" Дэниэла Киза – 235,2 тысячи экземпляров, "Шантарам" и "Тень горы" Грегори Робертса – 206,2 тысячи и 95,7 тысячи экземпляров и детектив Ю Несбе "Снеговик" – 86,7 тысячи экземпляров. Отмечается, что часто покупают книгу "1984" Джорджа Оруэлла: только в одной из крупных сетей продали 46 тысяч ее экземпляров.