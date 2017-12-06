Почти две трети россиян признались в любви к чтению – опрос

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
В России стало больше книголюбов: 60 процентам соотечественников нравится читать против 48 процентов в 2014 году. Тех, кто совсем не обращается к литературе, оказалось меньше – 15 процентов вместе 36.
Самой читающей оказалась молодежь – от 18 до 24 лет. Больше всего читают жители сел и городов-миллионников, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые сильно уступили по показателям, сообщает "Газета.ру". Если показатели первых составили в среднем 6,78 и 6,76 книги соответственно, то у последних 5,5.
Источником литературы чаще выбирают интернет, он обошел по популярности книжные магазины. 35 процентов читает или скачивает литературу в сети против 5 процентов в 2009 году. Такой же показатель у домашней библиотеки – 35 процентов вместо 17 три года назад. Печатные книги покупают 24 процента против 32 в 2014 году. Библиотеками стали пользоваться чаще – 13 процентов вместо 8.
Ранее стало известно, что Санкт-Петербург признали победителем Всероссийского конкурса "Самый читающий регион России". В 2017 году в нем участвовали 84 региона, 20 из них назвали самыми читающими.
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