27 сентября, 14:07События
Москва 24 покажет пресс-конференцию научного руководителя Гидрометцентра России
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
28 сентября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "О погоде. Какой будет зима 2023–2024?"
С какой точностью сегодня можно сделать прогноз погоды на будущие сезоны? Долго ли сохранится тепло осенью? Когда выпадет первый снег? Какой будет предстоящая зима? Об этом и многом другом расскажет научный руководитель Гидрометцентра России, доктор технических наук Роман Вильфанд.
Смотрите прямую трансляцию 28 сентября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.