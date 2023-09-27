Москва 24 покажет пресс-конференцию научного руководителя Гидрометцентра России

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

28 сентября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "О погоде. Какой будет зима 2023–2024?"

С какой точностью сегодня можно сделать прогноз погоды на будущие сезоны? Долго ли сохранится тепло осенью? Когда выпадет первый снег? Какой будет предстоящая зима? Об этом и многом другом расскажет научный руководитель Гидрометцентра России, доктор технических наук Роман Вильфанд.

Смотрите прямую трансляцию 28 сентября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

