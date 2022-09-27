Стоматолог назвала неожиданную причину красных щек у ребенка

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Детский стоматолог "СМ-Стоматологии" Анна Пятибратова рассказала, что причиной красных щек у детей может быть прорезывание зубов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Она уточнила, что чаще всего у ребенка щеки краснеют из-за активной работы слюнных желез или длительного механического воздействия.

"При прорезывании десна начинает чесаться, и ребенок пытается устранить сильный зуд. Он сосет пальчики, кулачки, что усиливает слюноотделение. Текущая слюна высыхает на коже, вызывая ее раздражение, растрескивание и покраснение", – рассказала Пятибратова.

При этом врач отметила, что причины появления красноты на щеках ребенка могут быть разными. Так, по словам Пятибратовой, при прорезывании зубов врачи всегда обращают внимание на десну. Иногда через нее можно увидеть прорезывающийся зуб.

"Если у ребенка нет сопутствующих заболеваний и вы накануне появления красноты не давали новый продукт, скорее всего, это связано с прорезыванием зубов", – добавила стоматолог.

Ранее стоматолог-ортодонт Мария Михайлова рассказала, что первый визит родителей с ребенком к зубному врачу должен состояться до года, желательно после появления первого зуба в 6–8,5 месяца.

По ее словам, готовиться к появлению зубов у ребенка нужно начинать в 3–4 месяца, поскольку к году уже будут сформированы 4 зуба. Если этот период затянулся, то необходимо посетить стоматолога. После года к врачу нужно ходить раз в 6 месяцев.

