В России выявили 19 509 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в России подтвердили 19 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В 1 364 (7,0%) из них не было клинических проявлений, сообщает Оперштаб.
На Москву пришлось 1 509 случаев, на Санкт-Петербург – 1 395, на Московскую область – 786, на Свердловскую область – 528, на Ростовскую область – 488, на Пермский край – 480, на Воронежскую область – 467, на Красноярский край – 443, на Самарскую область – 434, на Нижегородскую область – 407, на Иркутскую область – 401, на Омскую область – 383, на Челябинскую область – 379, на Ставропольский край – 360, на Волгоградскую область – 355.
Всего в России зарегистрировано 6 844 049 случаев (+0,29%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,1%, Республике Бурятия – 0,17%, Республике Алтай – 0,18%.
За последние сутки в стране подтверждено 798 смертей, за весь период пандемии умер 180 041 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 19 217 человек, за все время – 6 112 035.
Ранее терапевт Алексей Водовозов объяснял, как действовать после контакта с больным COVID-19. Эксперт пояснял, что степень риска инфицирования зависит от близости контакта с заболевшим.
В России зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса
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