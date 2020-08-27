Ретейлеры отметили рост продаж сладостей в преддверии Дня знаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В преддверии Дня знаний ретейлеры зафиксировали рост продаж воздушных шаров, хлопушек, открыток, подарочной упаковки и сладостей, сообщает ТАСС.

В "Магните" продажи поздравительных открыток-конвертов выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза, на 41% увеличились продажи упаковочной бумаги, также пользуются спросом подарочные пакеты.

Кроме того, на 20% увеличились продажи плиточного шоколада, более чем в два раза вырос спрос на детский шоколад. К шоколадным конфетам в коробках, подарочным чайным и кофейным наборам интерес, напротив, охладел.

Спрос на шоколад у онлайн-ретейлера Ozon за неполный август вырос на 12% относительно июня. Продажи в Ozon и гипермаркетах "Лента" шоколадных наборов и конфет в коробках, также как и в "Магните", растут умеренными темпами.

Продажи воздушных шаров в августе на Ozon оказались лишь на 15% выше, чем в среднем по году, поскольку родители и школы готовятся к линейкам в офлайн-формате. При этом в разы повысились продажи бантов для девочек и галстуков для мальчиков.

Спрос на шоколадные изделия на маркетплейсе "Беру" начал расти с середины августа. 24 августа было сделано на 32% больше заказов, чем 17 августа. Вместе со спросом в августе вырос и средний чек на шоколад – с 512 рублей до почти 570 рублей. Также растет спрос на подарочную упаковку – к 25 августа количество заказов в категории выросло за неделю на 74%.

В Wildberries в 38 раз выросли продажи марципана, в 25 раз крем-десертов, в 18 раз вафель и халвы, в 10 раз конфет, мармелада и шоколада, в 9 раз печенья, в 8 раз рахат-лукума и какао, в 7 раз орешков в меде и сокосодержащих напитков, в 6 раз нектаров, почти в 5 раз соков и маршмеллоу, более чем в 3,5 раза зефира.

За период с 11 по 25 августа продажи товаров для праздников выросли в 5 раз по отношению к прошлому году. Наибольшим спросом пользуются воздушные и бумажные шарики, открытки, подарочные коробки и пакеты.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что торжественные школьные линейки 1 сентября пройдут в 75 из 85 субъектов РФ. По его словам, решение принимают сами регионы.

В Москве 1 сентября линейки пройдут только для первоклассников, для остальных учеников проведут классные часы. Во время занятий школьники из одного класса будут заниматься в отдельном кабинете, перемены будут также для каждого класса свои.

Детей с коронавирусом не допустят в школу, а классы будут направлять на двухнедельный карантин. Дети будут временно учиться в дистанционном формате. Масочный и перчаточный режим будет обязателен для административного персонала и охраны, а также для родителей.