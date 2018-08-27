Синоптики рассказали о погоде в последние дни лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аномально теплая погода установилась в Московском регионе, резкого похолодания в первых числах сентября не ожидается, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие четыре дня в столице будет держаться экстремально жаркая погода, температура будет выше нормы на 6–7 градусов. Он подчеркнул, что такое бывает раз в 25–30 лет, передает "Интерфакс".

К концу недели столбики термометров опустятся до +24 градусов, при этом показатели термометров все равно будут выше многолетних значений. Заметного "осеннего" похолодания не прогнозируется, как минимум, до первых дней сентября, хотя сумасшедшей жары тоже ждать не приходится.

В понедельник, 27 августа, в Москве ожидается до +28 градусов. Далее до четверга столбики термометров будут подниматься днем до +27, местами возможны "летние" осадки.

Вильфанд подчеркнул, что жаркая погода указывает на вероятность гроз, которые могут привести и к порывистому ветру. В пятницу и субботу ожидается 19–25 градусов, что все еще будет выше климатической нормы.

Август 2018 года может войти ТОП-10 самых теплых в Москве за последние 140 лет. По прогнозам синоптиков, средняя суточная температура воздуха в Москве в августе на три градуса превышает климатическую норму. Лидерами рейтинга остаются 2010 и 1938 годы, когда воздух в столице был выше климатической нормы на 5,4 и 5,3 градуса соответственно.

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