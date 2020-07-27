В парке "Сказка" откроется зеленое пространство с топиари

Фото: пресс-служба парка "Сказка"

Это единственный в Москве парк с подобным дизайном. В день открытия в парке будет проводиться праздничная программа, которая начнется с 12:00.

В новом открытом пространстве появится долина с домиками хоббитов, площадка-коконник, сказочная грибная поляна, детская площадка с горкой.

Украшением парковой зоны станут зеленые фигуры обитателей африканских джунглей в натуральную величину: слонов, бегемотов, носорогов и горилл. Для создания парка с топиари использовались специальные конструкции и искусственный газон.

Aiva является одновременно и парком, и арт-объектом. При этом фотографировать и трогать экспонаты не запрещается. Более того, на них можно также взбираться и прыгать рядом.

