Бывшие журналисты "Ведомостей" сообщили о создании нового издания

Фото: ТАСС/Евгений Разумный/Ведомости

Бывшие журналисты "Ведомостей" планируют запустить новый онлайн-проект VTimes, который должен заработать осенью. Об этом говорится на сайте ресурса.

В сообщении уточняется, что там будут освещать как известные по "Ведомостям" темы, так и новые, в числе которых здоровье, экология, ответственное потребление, человеческий капитал. Советником проекта станет основатель "Ведомостей" Дерк Сауэр.

РИА Новости со ссылкой на одного из причастных к созданию медиа Александра Губского передает, что команда VTimes уже на этой неделе начнет публиковать работы своих авторов в соцсетях.

"Мы понимаем, что с уходом большой части журналистов ... из "Ведомостей" у людей же потребность в этой информации никуда не делась. Поэтому мы хотим эту потребность удовлетворять, а параллельно будем "наращивать мясо" и осенью уже стартуем полноценно", – объяснил журналист. Он добавил, что руководящие должности проекта пока не распределены.

Пятеро заместителей главного редактора "Ведомостей" сообщили об уходе из газеты, выступив против назначения главредом Андрея Шмарова. Покинуть газету решили Дмитрий Симаков, Филипп Стеркин, Борис Сафонов, Александр Губский и Кирилл Харантьян.

Редакция опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики Шмаровым подрывает доверие аудитории. Сам он считает, что издание не может быть независимым от руководства, а появление этого заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.