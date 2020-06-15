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Андрей Шмаров станет главным редактором "Ведомостей", сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление издания.

По словам владельца "Ведомостей" Ивана Еремина, в ходе голосования три члена совета директоров "Бизнес ньюс медиа" высказались в пользу Шмарова. Анфиса Воронина, которая была выдвинута на пост редакцией "Ведомостей", получила два голоса.

"Согласно закону и уставу БНМ, я как председатель совета директоров воспользовался правом решающего голоса", – сообщил Еремин.

В настоящий момент Шмаров является исполняющим обязанности главреда "Ведомостей". Анфиса Воронина руководит редакцией партнерских проектов "Ведомости &". За ее выдвижение проголосовали 66 сотрудников редакции из 90.

После того, как решение по Шмарову было принято, заявления на увольнение подали все заместители главного редактора "Ведомостей". Из издания решили уйти Дмитрий Симаков, Филипп Стеркин, Борис Сафонов, Александр Губский и Кирилл Харантьян, сообщает ИА "НСН".

Ранее на "Ведомости" подал в суд сенатор Сулейман Керимов в связи с защитой чести и достоинства. Кроме того, на иск был подан в отношении изданий Forbes и "Наша версия". В частности, 21 мая Forbes опубликовал текст"Спрятанные наследники: что мы знаем о детях российских миллиардеров?", где в числе прочих речь шла о сыне Керимова Саиде.