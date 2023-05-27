Аналитики предупредили о дефиците тушки и филе бройлера на российском рынке

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На российском рынке образовалась нехватка объемов тушки и филе бройлера, причиной могли стать производственные трудности в Белогородской области. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой данные аналитиков агентства AD Limited и отраслевые источники.

Отмечается, что Белогородская область является лидером по объемам производства мяса птицы на рынке РФ. С января по апрель регион произвел 264,4 тысячи тонн мясной продукции, доля составляет 12,1% от всего производства в стране.

Нехватка мяса связана с поставкой сырья и ингредиентов для выращивания курицы, также наблюдаются проблемы с логистикой, добавили аналитики.

Они считают, что еще одной причиной нехватки мог стать рост экспорта в Саудовскую Аравию.

Экспорт мяса птицы из России в первом квартале 2023 года вырос на 4%, до 86 200 тонн, указано в материале.

Ранее Росздравнадзор заявлял, что информация о дефиците контактных линз в России является недостоверной.

До этого сообщалось, что американская компания Johnson&Johnson прекратит поставки контактных линз в Россию. Об этом, как говорилось в заявлении компании, уже известили российских дистрибьюторов.

