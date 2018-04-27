"Союзмультфильм" назвал безнравственным письмо Успенского о "Простоквашино"

Фото: кадр из первой серии мультфильма "Возвращение в Простоквашино", режиссер серии Михаил Солошенко

Директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев назвал открытое письмо от имени писателя Эдуарда Успенского в адрес актеров озвучки нового "Простоквашино" оскорбительным и безнравственным. В нем писатель призвал их бойкотировать работу над мультфильмом.

По словам Машковцева, актеры не имеют отношения к возможному коммерческому спору между Успенским и киностудией "Союзмультфильм". Директор киностудии считает это письмо инструментом давления на артистов. Из-за действий писателя Юлия Меньшова, Антон Табаков, Иван Охлобыстин и Гарик Сукачев получили публичное обращение откровенно провокационного и оскорбительного содержания.

"Такими действиями, не имеющими аналогов в мировой практике, юристы Успенского вынуждают киностудию "Союзмультфильм" встать на защиту репутации и доброго имени артистов", – цитирует Машковцева Агентство "Москва". Обвинение в торговле правами по сомнительным схемам тоже абсурдно, считает он.

В "Союзмультфильме" уточнили, что Успенскому принадлежат права на литературное произведение "Дядя Федор, пес и кот", а права на мультфильмы "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино" – киностудии. "Союзмультфильм" открыт к диалогу и настроен на конструктивное творческое взаимодействие с писателем, добавили в киностудии.

Ранее Успенский опубликовал открытое письмо к актерам, озвучившим персонажей в продолжении "Простоквашино", в котором призвал их не участвовать в создании сериала.

Первая серия появилась в Сети 3 апреля. Она посвящена Олегу Табакову, который озвучивал кота Матроскина в классических сериях. Его сын Антон Табаков озвучил Матроскина в новом сезоне. Вторая серия должна выйти в начале мая.

До конца года студия собирается выпустить 8–10 новых серий мультфильма, а всего в 2018–2020 годах появится 30 серий.