Селянкам могут продлить рабочий день

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Женщинам, которые работают в селах, могут увеличить продолжительность рабочего времени на четыре часа в неделю. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на министерство труда и социальной защиты.

Сейчас у селянок есть право на сокращенную 36-часовую неделю. При этом они получают полную зарплату. В ведомстве рассматривают вопрос об отмене или сохранении этой нормы.

Обсуждение включили в план мероприятий Российской трехсторонней комиссии. Против отмены сокращенной недели выступили члены профсоюза работников АПК. По их словам, дополнительное время женщинам нужно, чтобы справляться с домашним хозяйством.

"Отменять льготы можно только после того, как качество жизни на селе значительно повысится", – считает зампред профсоюза Галина Юрова.

По данным Росстата, в деревнях живут 37,6 миллиона человек. Из них 20,3 миллиона – женщины, среди которых трудоустроены 63,3%. Если рабочие часы увеличат, это коснется около 12,9 миллиона россиянок.

Ранее председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал решить вопрос с ненормированным рабочим графиком. По его словам, компании нередко экономят средства, заставляя одного сотрудника работать за двоих.