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11:07

Решить вопрос с ненормированным графиком призвали в Госдуме

общество

11:07

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов убежден в необходимости решить вопрос с ненормированным рабочим графиком, передает Агентство "Москва".

По словам парламентария, работодатели превращают ненормированный рабочий день в постоянно действующий механизм. Нередко они вынуждают сотрудников уволиться под трудовым натиском. Кроме того, некоторые компании экономят средства, заставляя одного сотрудника работать за двоих.

Чтобы исправить ситуацию, нужно сбалансировать рынок труда, считает Нилов.

"Наплодили огромное количество совершенно невостребованных специалистов на рынке труда, работодателям они не нужны сегодня, поэтому люди работают не по специальности. Работодатели вынуждены самостоятельно решать вопрос, заключая соглашения с образовательными учреждениями", – сказал он, назвав такую ситуацию ненормальной.

Нилов также предложил уделять больше внимания профориентации молодых специалистов.

Ранее стало известно, что работодателей освободят от необходимости предоставлять бумажные справки для работников в госорганы. Эту обязанность возложат на ПФР и налоговые службы.

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