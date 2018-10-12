Суровые будни? Как составить офисный режим так, чтобы работать в удовольствие

Есть определенная группа людей, которым повезло работать дома – в тепле и комфорте. Но абсолютное большинство все же выполняет свои обязанности, сидя в офисе, в кругу сотрудников и под пристальным наблюдением начальства. Портал Москва 24 расскажет о том, как не превратить open space в каторгу, а работать результативно и в свое удовольствие одновременно.

Согласно проводимым время от времени опросам, большинство россиян все-таки любят то, чем занимаются. Однако работа всегда остается, в первую очередь, работой с ее плюсами в виде зарплаты и самореализации и минусами в виде усталости, нехватки времени и стресса – особенно в современных реалиях, когда ненормированным графиком и периодическими перегрузками вряд ли кого-то можно удивить.

Таким образом, в наказание можно превратить даже любимое дело, если не соблюдать простой и очевидный режим "работа-отдых".

"Опять перерыв! Сколько можно?"

Можно много. А точнее, столько, сколько потребуется. Отдых после физического труда очевиден всем, и вряд ли у начальника возникнет вопрос, зачем. Необходимость отдыха во время умственного труда не такая явная, порой ее не замечают не только руководство, но и сами сотрудники.

Перерыв во время работы должен быть как минимум раз в три часа, особенно если речь идет о монотонной деятельности. Этого времени достаточно, чтобы внимание начало притупляться, а работа головы – тормозить. Чаще всего совет о трех часах дают рейсовым водителям, однако действовать согласно той же тактике в офисе никому не повредит.

"Я вообще считаю, что маленькие перерывы нужно делать раз в час", – заявила старший научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская. По ее мнению, время от времени нужно пройтись и размяться, выпить кофе, просто отвлечься на что-то другое, чтобы освежить внимание.

Стоит отметить, что "раз в час" – слишком строгий вид режима, не во всех видах деятельности есть возможность ему следовать. Да и мало кто сможет руководствоваться им постоянно. Маховская предложила выход из такой ситуации: "Отдыхайте после каждой порции работы, если в коллективе вы, конечно, трудитесь по индивидуальному режиму".

Разделять работу на определенные части – хорошая идея не только с точки зрения отдыха после выполнения каждой из частей. Систематизация рабочего процесса в целом помогает оптимизировать деятельность. Наличие четкого плана утром сводит шансы забыть о каком-нибудь важном деле практически до нуля.

Также не пренебрегайте прогулками на улице, особенно пока столичная погода это позволяет. Если свежий воздух не портит стук зубов от холода, дискомфорт от промокшей одежды и постоянные попытки найти укрытие от порывистого ветра, то у вас есть все шансы за пару минут отвлечься от серых стен кабинета, открыть свой разум новым идеям и пополнить мозг запасом кислорода, необходимым для активной и качественной деятельности.

Если покинуть здание хотя бы на минутку невозможно, не забывайте проветривать помещение. Свежий воздух в кабинете взбодрит и уменьшит риск подхватить вирусы простуды и гриппа.

Не злоупотребляйте кофе-брейками, но и не отказывайте себе в них по мере необходимости. Если начальник против, помогите ему понять: исправлять ошибку дольше и дороже, чем трехминутный перерыв.

Обеденный перерыв – важнейший из всех

Не просто важнейший, но и долгожданный. "С давних времен на него отводится час, чтобы люди успели не только поесть в спокойной обстановке, но и расслабиться, снять стресс", – заметила Маховская.

Сегодня в редких офисах обед происходит по расписанию. Его время индивидуально и зависит от желания и потребностей сотрудника. Однако лучше всего организовать самый длинный перерыв в середине дня, поделив суточную норму работы пополам. Таким образом, вы распределите нагрузку.

Обеденный перерыв нужен не только для того, чтобы наполнить желудок, но и снять стресс. Как раз в этот период можно совершить прогулку, поболтать по телефону или даже подремать, что приветствуется в ряде стран, а в России пока только внедряется в компаниях.

Но от еды отказываться не стоит: это даже не совет, а настояние. "Голод – это потребность, – разъяснила физиолог Ольга Туркина. – И если она не удовлетворяется, возникают отрицательные эмоции, которые, в свою очередь, могут привести к нежелательным изменениям в вегетативной и гормональной системах".

Отрицательные эмоции отвлекают внимание от работы, а значит, могут быть причиной ошибок. Также плохое настроение совсем не стимулирует активную деятельность, а даже наоборот – приводит к быстрой усталости. Наконец, систематический отказ от полноценного обеда может привести ко многим серьезным заболеваниям желудка.

Диетологи в один голос советуют потреблять пищу четыре-шесть раз в день, три приема из которых будут основными. "При этом обед должен быть самым основным", – заявила врач-диетолог Нурия Дианова. В середине дня нужно поесть так, чтобы хватило энергии на остаток работы. Обед должен составлять 30-35 процентов от всего дневного рациона, то есть быть самым энергоемким – так говорят все диетологи.

Так что позаботьтесь, чтобы после полудня в вашей тарелке оказалась порция белкового продукта: говядина, нежирная свинина, нежирная баранина, соя. В качестве гарнира добавьте сложные углеводы – гречку, перловку, маленькую порцию макарон, киноа, рис не белых сортов. "И самое главное – ровно половину вашей порции должны составлять овощи, как свежие, так и после термической обработки", – подытожила Дианова.



Нурия Дианова главный диетолог Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО "РЖД" "Строгой догмы о том, что обедать нужно супом, нет. Только если существуют подобные вкусовые пристрастия или человек приучен к этому. Но если мы говорим об обеде или бизнес-ланче, то суп – это тот продукт, которым можно было бы пренебречь".

"Заправить" такой идеальный обед можно кружкой компота или чашкой крепкого кофе. "Жидкость смочит пищевой комок и сделает пищеварение оптимальным", – отметила диетолог.

После вкусного обеда полагается поспать

Хотя бы раз, но каждый наблюдал такую закономерность. "Когда еда поступает в желудок, кровоток там усиливается, поэтому может клонить в сон", – пояснила Дианова.

Но туман в голове после плотного обеда – явление не всегда обязательное. Обычно такое случается после крайне обильного приема пищи. Секрет прост: вставать из-за стола нужно слегка голодным. Это крайне трудно. Однако если питаться правильно – несколько раз в день с несколькими перекусами — переедать в обед не захочется.

Также употребляйте орехи во время перекуса. Они стимулируют мозговую активность, крайне питательны и полезны для здоровья. А вот кофе в такой ситуации спасет только на первые 20-30 минут. По истечении этого времени сонливость вернется, а употреблять несколько чашек напитка подряд не рекомендовано.



Нурия Дианова главный диетолог Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО "РЖД" "Очень советую во время перекусов употреблять орехи вместе с яблоком. Печеное яблоко и орехи — это вообще как молодильный эликсир. Многие, кстати, не очень любят употреблять орехи, потому что они жирные, на вкус в том числе. Однако, если их не переедать, проблем не будет никаких, только польза. А норма примерно такова: нужно в день кушать не более трех целых грецких ореха, или 10-15 штук миндаля".

Можно заедать стресс? – Нужно!

"Постоянная активная мозговая деятельность или стресс приводят к недостатку глюкозы в крови", – объяснила физиолог Туркина. Поэтому желание время от времени скушать шоколадку вполне естественное, особенно после разговора с начальством.

Но от постоянного потребления сладостей пользы не будет ни для здоровья, ни для фигуры. Но это не значит, что стресс заедать нельзя. Это, наоборот, необходимо – главное, правильно.

"Банан – идеальный вариант, – заявила врач-диетолог Дианова. – Прежде всего потому, что входит в список продуктов, приносящих счастье". Кроме того, этот продукт очень практичен: крайне редко встречается аллергия на этот сладкий фрукт. Им сложно отравиться, так как банан не требует специального хранения, и его очень удобно носить. И самое главное, один банан – это полноценный перекус, полезный и для желудка, и для фигуры, и для психологического состояния.

В целом перерывы и перекусы должны распределяться в индивидуальном порядке, зависеть от особенностей сотрудника и рода его деятельности. Начальство просит ими не злоупотреблять, а врачи настаивают ими не пренебрегать. Сбалансированный режим – это решение, к которому рано или поздно нужно прийти каждому сотруднику, чтобы работа всегда приносила удовольствие, а не вгоняла в депрессию.